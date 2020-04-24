Врач-онколог перечислила доступные продукты для идеальной работы кишечника

Утро лучше начинать со стакана чистой воды. Она мягко стимулирует работу кишечника. Врач акцентировала внимание, что в нее не стоит добавлять лимон, так как он агрессивен для слизистой оболочки. Обойтись можно и без меда.

Для завтрака идеально подойдет белок. К примеру, творог или вареные яйца. Для первого приема пищи можно выбрать и медленные углеводы — каши и овощи. Плюсы и минусы традиционного завтрака описывало издание "Город+". На обед лучше зарядить организм посерьезнее. В прием пищи стоит включить белок в виде мяса или рыбы, нежирный суп и салат из свежих овощей.

"Идеально — запеченное яблоко, салат из фруктов с несладким йогуртом, кефир с сухофруктами", — перечислила продукты для перекуса Елена Смирнова.

Перекус тоже считается важной частью дневного рациона.

Поужинать можно мясом или рыбой, а на гарнир овощи. От макарон, гречки или картофеля лучше отказаться. Заменить привычные продукты можно запеченной цветной капустой или овощным рагу. Что касается воды, то ее нужно выпивать достаточное количество. Здесь врач посоветовала не выпивать сразу два литра в сутки, если до этого пили гораздо меньше. Увеличивать количество жидкости лучше постепенно.

Фрукты и овощи, которые полезны для печени, перечислили диетологи в интервью для издания INFOX. Эксперты в первую очередь рекомендовали чеснок и грейпфрут. Они также составил список вредных для органа продуктов.