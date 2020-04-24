Врач-онколог перечислила доступные продукты для идеальной работы кишечника

Утро лучше начинать со стакана чистой воды. Она мягко стимулирует работу кишечника. Врач акцентировала внимание, что в нее не стоит добавлять лимон, так как он агрессивен для слизистой оболочки. Обойтись можно и без меда.

Для завтрака идеально подойдет белок. К примеру, творог или вареные яйца. Для первого приема пищи можно выбрать и медленные углеводы — каши и овощи. Плюсы и минусы традиционного завтрака описывало издание "Город+". На обед лучше зарядить организм посерьезнее. В прием пищи стоит включить белок в виде мяса или рыбы, нежирный суп и салат из свежих овощей.

Перекус тоже считается важной частью дневного рациона. 

"Идеально — запеченное яблоко, салат из фруктов с несладким йогуртом, кефир с сухофруктами", — перечислила продукты для перекуса Елена Смирнова.

Поужинать можно мясом или рыбой, а на гарнир овощи. От макарон, гречки или картофеля лучше отказаться. Заменить привычные продукты можно запеченной цветной капустой или овощным рагу. Что касается воды, то ее нужно выпивать достаточное количество. Здесь врач посоветовала не выпивать сразу два литра в сутки, если до этого пили гораздо меньше. Увеличивать количество жидкости лучше постепенно.

Фрукты и овощи, которые полезны для печени, перечислили диетологи в интервью для издания INFOX. Эксперты в первую очередь рекомендовали чеснок и грейпфрут. Они также составил список вредных для органа продуктов. 

 

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Общество
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Двухлетний мальчик выпал из окна на пятом этаже в Иркутской области

По имеющейся информации, мать ребенка вышла из дома в магазин и оставила присматривать за ребенком 15-летнего подростка. Однако тот не уследил, как двухлетний житель Тайшета оперся на москитную сетку открытого окна и упал с высоты пятого этажа.

После падения мальчик остался жив, однако получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в местной больнице, где за его состоянием следят медики.

Матери ребенка инкриминировали ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности". Женщина может получить наказание в виде одного года лишения свободы, если обвинению удаться доказать ее вину.

 

Происшествия
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Оперштаб Мордовии выявил COVID-19 у четырехлетней девочки

Ранее на территории Мордовии было зафиксировано 518 случаев заражения коронавирусом, двое скончались. Данные оперативного штаба на сегодняшний день содержат информацию о 12 заболевших старше 60 лет и девяти зараженных моложе 30 лет. Также в числе подтвержденных на COVID-19 находится четырехлетняя девочка.

Оперштаб перечислил регионы, где зафиксированы новые случаи заболевания. Большее число из которых зарегистрировали в Саранске и Рузаевке. Общее количество заболевших в Мордовии увеличилось до 560 человек.

Полностью выздоровели 36 человек.

 

Происшествия
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